Croazia, Modric: "Oggi il calcio è stato cattivo"

AFP via Getty Images

, numero 10 e capitano della, parla in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Italia, che di fatto elimina i croati da Euro 2024: "Oggi il calcio con noi è stato impietoso, cattivo. Come contro l'Albania, anche in quella circostanza abbiamo preso gol nei minuti finali. E' il calcio, a volte ti dà tanta fortuna e altre volte molta tristezza. Bisognerà riprendersi ma questo è. Come ho detto prima forse è ingiusto, ci siamo davvero battuti per la Croazia dall'inizio della partita e il risultato è quello che è, il Dio del calcio non è sempre buono ma possiamo essere fieri per come abbiamo difeso la nostra Nazionale".

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (70' Ivanusec), Brozovic, Modric (80' Majer); Sucic (70' Perisic), Mario Pasalic (46' Budimir); Kramaric (89' Juranovic). CT: DalicITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian (81' Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (81' Fagioli), Pellegrini (46' Frattesi), Dimarco (56' Chiesa); Raspadori (75' Scamacca), Retegui. CT: SpallettiReti: 55' Modric (C), 99' Zaccagni (I)Ammoniti: Sucic (C), Modric (C), Ivanusec (C), Pongracic (C), Stanisic (C), Brozovic (C), Calafiori (I), Fagioli (I)