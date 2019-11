Ivica Olic, vice commissario tecnico della Croazia, parla del centrocampo della nazionale croata, vice campione del mondo: "Non è certo facile lasciare in panchina giocatori che giocano alla grande nei rispettivi club, ma questa è l'ampiezza della Croazia. Ad esempio Kovacic, che non ha giocato molto nel Real ed è ora in un grande forma, gioca molto bene ed è titolare nel Chelsea. Ma giocatori come Mateo sono consapevoli, per quanto difficile possa essere, che giocatori come Modric e Brozovic sono in vantaggio".