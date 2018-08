Il Genoa ha annullato la sessione di allenamento odierna, il cui inizio era previsto per le 17, a causa dell'impossibilità di diversi giocatori di raggiungere Pegli a seguito del crollo del Ponte Morandi che ha tagliato in dgue il capoluogo ligure. La squadra avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti oggi, dopo due giorni di riposo, per preparare l'esordio in campionato di domenica prossima in casa del Milan.