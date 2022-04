Quote in subbuglio all'indomani del ko dell'Inter contro il Bologna. Con i nerazzurri ancora al secondo posto e il Milan in vetta, si ribaltano le previsioni dei bookmaker per lo scudetto. I rossoneri sono ora favoriti, con un'offerta compresa tra l'1,72 e l'1,77. Un passo da gigante rispetto a tre giorni fa, quando la quota era ancora fissata a 3,00. Rialzo netto, invece, per la valutazione sui nerazzurri, passati dall'1,32 di lunedì al 2,00 attuale.