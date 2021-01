: Impegnato in un paio di occasioni nel primo tempo, è autore di un grandissimo intervento su Hatemaj che vale quanto un gol.Mai in affanno, con la sua esperienza riesce a tenere sotto controllo le offensive ospite.: Si conferma calciatore in crescita, gestisce con autorità il pacchetto arretrato e dai suoi piedi partono anche le ripartenze.: Anche per lui nessunadistrazione particolare, sempre attento, bravo con i piedi e lavoro spesso d’intelligenza con diversi anticipi.: Corre tanto sulla sua corsia, elemento molto utile per il gioco del Crotone, peccato vederlo poco in campo.: Entra nel fase finale e si limita al controllo difensivo.Tanto spettacolo, molto dribbilig ma paradossalmente meno incisivo del solito in fase di concretezza. Il suo apporto comunque c’è sempre.In crescita continua il giovane centrocampista pitagorico, anche oggi è protagonista di un’ottima prova in mezzo al campo: quantità e qualità.Entra e prova subito la conclusione, ha carattere questo classe 2002.L’ex Stella Rossa è ormai diventato un punto fermo di Stroppa e oggi mostra tutte le sue grandi qualità tecniche e balistiche: bello il suo gol del 4-0Entra in un fase di stallo della partita, si limita al compitino.: Dai suoi piedi parte l’assist che sblocca la partita costrigendo Glik all’autogol, in generale buona la sua prova.: Torna in campo ed è già una notizia dopo quasi un girone passato fuori rosa. Il suo ingresso è significato ed è probabile la sua permanenza.Due gol e un assist per il nigeriano, finalmente decisivo in questa stagione dopo tante partite in colore che nelle ultime uscite gli erano costate anche la panchina.Tanto movimento davanti, crea spazi per il compagno di reparto Simy e fornisce anche un assist allo stesso nigeriano.: Entra sul 4-0 e ha compiti più difensivi che offensivi, tanta quantità e anche un paio di conclusione.: Contro le “piccole” il Crotone vola ed è chiaro che questo gioco gli permette di avere più spazi contro squadre di pari livello. Bisogna cambiare marcia e atteggiamento contro le compagini più competitive.Quattro gol e nessuna parata importante, poteva fare di più in qualche occasione.: fuori ruolo, dalla sua corsia nascono quasi tutti i gol del Crotone e le azioni offensive di maggior rilievo:: Poco più di un quarto d’ora per lui e un gol importante a livello personale. Lui c’è.Crolla come tutta la difesa campana, non risce a reggere il confronto contro Simy e va spesso in confusione quando il Crotone attacca.Entra nella fase in cui il Crotone non attacca più, è comunque sufficiente la sua prova.Protagonista in negativo della partita, prima lo sfortunato autogol e poi l’infelice assist per Simy che è valso il 2-0.: Il meno disastroso della difesa ospite, anche se non riesce mai a proporsi in fase offensiva.: Uno dei pochi positivi del Benevento, tanta sostanza e ci prova più degli attaccanti, Cordaz gli nega il gol dell’1-1.: Giornata storta anche la sua, non riesce mai a superare l’uomo e fa molta fatica.Non dispiace il suo ingresso, prova con un paio di incursioni a mettere in affanno la diesa del Crotone ed è da una sua azione che nasce l’angolo che porta al 4-1.Partita da archiviare la sua, non riece a contenere Vulic e contrastare la tecnica di Messias.Con lui in campo il Benevento ha più soluzioni davanti, dalla sua uscita la squadra crolla anche mentalmente.: Non riesce mai ad incidere, ha pochi palloni a disposizione e li sbaglia quasi tutti.Nervoso, mai in partita, sbaglia tanto e rimedia anche un rosso subito dopo la sua uscita dal campo.Dal 20’stA differenza del compagno di reparto ha voglia di fare e ci mette tanto impegno e determinazione.Non ha molte occasioni, è servito poco e male ed è spesso isolato nella metà campo del CrotoneALL.Impronta terzino è un flop, è vero che non ha molte alternative ma avrebbe potuto cambiare qualcosa a gara in corso.