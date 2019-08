Crotone-Cosenza 0-0



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli (51' Cuomo), Gigliotti; Molina (70' Evan’s), Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (62' Mustacchio); Messias, Simy. All. Stroppa.



Cosenza (4-2-3-1): Perina; Corsi, Monaco, Idda, Legittimo; Bruccini, Sciaudone; Baez, Carretta (78' Broh), Pierini (74' Moreo); Litteri (56' Anibal). All. Braglia



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 23' Golemic (Cr), 63' Sciaudone (Cs), Braglia (All. Cs), 88' Monaco (Co)



Espulsi: 78' Sciaudone (Cs)