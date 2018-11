Crotone-Cosenza 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 75' Idda



Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Vaisanen, Curado, Martella; Rohden, Barberis, Molina (78' Simy); Stoian (46' Marchizza), Budimir (69' Spinelli), Firenze. All. Oddo.



Cosenza (4-3-3): Perina; Corsi, Idda, Legittimo, D'Orazio (78' Pascali); Mungo, Bruccini, Garritano (59’ Baclet); Baez (76’ Verna), Maniero, Tutino. All. Braglia.



Arbitro: Aureliano di Bologna



Ammoniti: 31’ Idda (Co), 33’ D’Orazio (Co), 43’ Baez (Co), 45’ Maniero (Co), 66’ Vaisanen (Cr), 71’ Molina (Cr), 82’ Spinelli (Cr), 85’ Barberis (Cr)



Espulsi: 36’ Martella (Cr), 47’ pt. Maniero (Co)