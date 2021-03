Tra cinque giorni tornerà la Serie A e al Maradona di Fuorigrotta andrà in scenaAi microfoni di Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioniallenatore proprio del Crotone. Queste le sue parole:- "Senza tante assenze avrebbe potuto fare un campionato migliore. Per lo Scudetto non lo so perché l’Inter di quest’anno fino a oggi mi ha dato l’idea di essere superiore, di avere qualcosa in più. Anche del miglior Napoli. Non in maniera così eclatante come si è manifestato. Ma è probabile che io sia smentito".- "Intanto giochiamo in 11 e qualcuno starà fuori…Sono giocatori straordinari, ovviamente ci sono dei calciatori che teoricamente si potrebbero anche annullare che però appartengono a quelli normale. I giocatori forti li limiti: il nostro obiettivo è quello di limitarli. Chi mi conosce sa che non utilizzo aggettivi particolari, quindi questo già sarebbe aver centrato la partita. Sono cosciente del valore dei giocatori del Napoli, forse lo sono più di tutti i tifosi che hanno criticato la squadra".- "Non consiglio niente a De Laurentiis, anche perché in queste situazioni si fa un errore a pensare che sia solo uno a decidere. Ci sono i contratti ma hanno un valore relativo, com’è normale che sia. Tutti faranno le loro valutazioni. Posso dire che Rino è un po’ vittima di una maniera di proporsi che in un calcio come questo viene vista in maniera limitativa. Chi vuole far esprimere situazioni reali, umani, oneste e dirette rischia di compromettersi. Tanto è vero che gli staff di qualche società si arricchiranno di astrofisici, quindi i presidenti dovranno pagare anche loro".