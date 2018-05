Giovanni Crociata, centrocampista offensivo del Crotone, pubblica un post su Instagram dopo questa stagione dei calabresi, terminata con la retrocessione in Serie B: "Un altro anno è finito, purtroppo non come volevamo tutti noi. Abbiamo dato il massimo fino all’ultimo secondo, abbiamo dato il massimo ogni giorno per migliorarci tutti insieme, ma purtroppo non è bastato. Dispiace soprattutto perché questa fantastica città, questi fantastici tifosi, questo grande gruppo di giocatori, staff e società non meritava tutto ciò. Non sempre tutto va per il meglio e questo ci aiuterà a rialzarci tutti uniti più forti di prima. Vorrei davvero ringraziare tutti di cuore. Forza Crotone".