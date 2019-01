Nicolas Spolli, difensore del Crotone, arrivato dal Genoa, parla al sito dei calabresi: "Sono molto felice di essere qui e sono contento dell’accoglienza che ho ricevuto dal gruppo, dai tifosi, dalla città e dalla Società. Le prime impressioni sono positive, ci stiamo allenando al massimo e dobbiamo dare tutto noi stessi in ogni seduta. Sono al mio secondo allenamento con i nuovi compagni, siamo una squadra viva e che gioca bene come abbiamo fatto vedere contro il Cittadella. Mister Stroppa è un tecnico molto preparato, abbiamo raccolto molto meno di quanto seminato in questo campionato".