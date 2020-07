Crotone-Frosinone 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 80' Gomelt



Crotone (3-5-2): Festa; Cuomo, Marrone, Gigliotti (58' Golemic); Gerbo (46' Mustacchio), Crociata (68' Benali), Gomelt, Zanellato (46' Barberis), Molina (78' Mazzotta); Messias, Simy. All. Stroppa.



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo; Krajnc; Paganini, Gori, Maiello, Haas (84' Matarese), Salvi; Novakovich (84' Ardemagni), Ciano (71' Dionisi). All. Nesta.



Arbitro: Di Martino di Teramo



Ammoniti: 29' Ciano (F), 55' Gigliotti (C), 59' Cuomo (C), 63' Messias (C), 66' Molina (C), 77' Krajnc (F), 79' Benali (C)