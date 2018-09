Crotone-Hellas Verona 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 14' Henderson (V), 57' Colombatto (V), 85' Firenze (C)



Crotone (3-5-2): Festa; Cuomo, Sampirisi (73' Budimir), Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Firenze, Martella (46' Stoian); Nalini, Simy (65' Spinelli). All. Stroppa.



Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Almici, Marrone, Caracciolo, Crescenzi; Henderson, Colombatto, Dawidovicz; Matos (79' Lee), Tupta (69' Cissé), Laribi (61' Ragusa). All. Grosso.



Arbitro: Sacchi di Macerata



Ammoniti: 53' Caracciolo (V), 61' Almici (V), 62' Faraoni (C), 88' Lee (V), 88' Benali (C)