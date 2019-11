Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, parla a la Gazzetta del Sud in vista della sfida contro il Benevento: "Mi attendo una gara bellissima: entrambe le squadre meritano la posizione in classifica attualmente occupata. Questa gara non sarà decisiva, non può esserlo perché siamo solo ad 1/3 del campionato. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, poi vedremo il da farsi. Credo che col Benevento saranno decisivi i singoli: è vero che la nostra forza è il gruppo e se giochiamo da Crotone porteremo a casa un gran bel risultato".