Nuova avventura all'orizzonte per Leonardo Capezzi, centrocampista classe '95 di proprietà della Sampdoria che nella prima parte di stagione ha giocato in prestito all'Albacete - seconda divisione spagnola - totalizzando 9 presenze tra campionato e coppa. E' ormai ai dettagli la trattativa che lo porterà di nuovo a Crotone, dove nella stagione 2015-16 ha conquistato la promozione in Serie A da protagonista rimanendo anche l'anno dopo totalizzando 58 presenze e 2 gol tra Serie A e B. Capezzi è pronto per tornare a Crotone, battuta la concorrenza del Cosenza.