Può arrivare fino a 10 milioni di euro la richiesta del Crotone per il cartellino di ​Nwanko Simy, arrivato a quota 19 gol in Serie A nonostante la retrocessione. Si parte da 7/8, ma il club spera nell'asta. Genoa, Samp e Udinese sono le tre squadre che si sono già mosse e hanno chiesto informazioni per ora.