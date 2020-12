: i tre gol blucerchiati lo vedono spettatore, ma sono tutte deviazioni da due passi. Forse su una delle tre reti doriane avrebbe potuto provare a chiudere, ma non ci sono sviste evidenti del portiere.pochi svarioni e tante entrate rudi, partita concentrata e sicuramente sufficiente per il centrale argentino.(dal 33’ s.t.: difende senza apprensioni in un momento in cui la Samp non offende particolarmente): è un centrocampista adattato a difensore centrale, ma non si vede. Paradossalmente, i tre giocatori arretrati rossoblù sono i meno colpevoli sui gol della Samp.: anche lui concede poco ai diretti avversari, gioca una partita attenta e senza particolari sbavature.troppo lento a chiudere su Jankto, liberato dal tiro di La Gumina trasformatosi, in maniera abbastanza fortunosa, in un cross. Spinge poco, Augello lo contiene sempre.perde il contrasto con Thorsby quando la Samp raddoppia. La manovra ospite passa spesso dal numero 95, chiamato continuamente al corpo a corpo con i giocatori doriani e agli straordinari. Perde però Quagliarella quando il 27 blucerchiato incorna il 3-1.: personalità e tranquillità nel tocco di palla, sfiora in avvio il gol con una splendida conclusione a giro che sibila vicino all’incrocio. Discreto il primo tempo, cala vistosamente nella ripresa.(dal 25’ s.t.Stroppa mette la trazione anteriore al Crotone. Con il suo ingresso quello dei calabresi diventa un 3-4-3 in fase offensiva, creando alcuni grattacapi alla Samp ma senza incidere).: gara senza acuti particolari, a centrocampo non si fa particolarmente notare in fase di costruzione.(dal 1’ s.t.: la sua prestazione non si distanzia da quella del compagno sostituito).si perde completamente Damsgaard quando la Samp trova il vantaggio. Può farsi perdonare nella ripresa con una progressione in campo aperto, ma un tocco di troppo e l’uscita di Audero lo disinnescano. Da quella parte comunque i blucerchiati soffrono, mette alcuni cross piuttosto interessanti.: vivace e propositivo in avvio, crea grandi grattacapi alla difesa della Samp quando riesce a rientrare. Si procura il rigore che riapre il match, poi nella ripresa si perde un po'.: implacabile dal dischetto, batte Audero e rimette in corsa i rossoblù. Fa a sportellate per novanta minuti con Colley e Tonelli, si sacrifica molto e tiene costantemente in apprensione la difesa dei padroni di casa.(dal 41’ s.t..)All.: il Crotone gioca, è organizzato, non perde la testa e non si affida mai ai lanci lunghi. La differenza oggi l'hanno fatta i giocatori a disposizione di Ranieri, superiori a quelli rossoblù in individualità. Però la squadra vista a Marassi non merita i pochi punti che ha.