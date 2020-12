Sampdoria - Crotone 3-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 26’ p.t. Damsgaard (S), 36’ p.t. Jankto (S), 46’ p.t. rig. Simy (C), 20’ s.t,. Quagliarella (S).



Assist: 26’ p.t. Jankto, 36’ p.t. La Gumina (S), 20’ s.t. Ekdal (S).



Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari (7’ p.t. Thorsby), Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Silva (44’ s.t. Yoshida), Damsgaard (44’ s.t. Candreva); Verre (15’ s.t. Ramirez); La Gumina (15’ s.t. Quagliarella). All. Ranieri.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan (33’ s.t. Djidji), Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Petriccione (25’ s.t. Riviere), Molina (1’ s.t. Vulic), Reca; Messias, Simy (41’ s.t. Rojas). All. Stroppa.



Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo



Ammoniti : 30’ p.t. Colley (S), 46’ p.t. Messias (C), 4’ s.t. Ekdal (S), 14’ s.t. Marrone (C).