Parma-Crotone 3-4



Cordaz 5,5: rischia qualcosa con le uscite lasciando la porta sguarnita, il pallone passa tranquillamente in area piccola nel gol di Hernani



Djidji 5,5: chiude bene Cornelius giocando d’anticipo in diverse occasioni, poi crolla come tutta la difesa nel secondo tempo



Golemic 6: nel primo tempo rischia poco giocando semplice con chiusure precise, grosse disattenzioni nella ripresa



Magallan 6: stacca in area e realizza il gol del vantaggio del Crotone; prima rete in Serie A per Magallan



Molina 6: sul suo lato quando il Crotone attacca sono sempre guai per il Parma; buona prova in copertura su Pezzella



Messias 6,5: fallisce un gol a porta sguarnita ma da posizione defilata poi prende una traversa clamorosa



(Dal 38’ s.t. Benali sv)



Cigarini 6,5: sempre perfetto nei lanci e nel battere i calci piazzati, in regia cerca spesso di verticalizzare il gioco



(Dal 21’ s.t. Eduardo 6: dà il contributo per mantenere il risultato)



Zanellato 6: a centrocampo prende le redini della squadra e ci mette i muscoli, perde colpi nella fase difensiva



Reca 6: affonda e mette cross pericolosi in area avversaria, buona gara sulla sinistra nel duello con Busi



Ounas 7,5: quando duetta con Messias sono dolori per la difesa ducale, serve un assist al bacio per Simy



(45’ s.t. Pereira sv)



Simy 7: ancora una volta timbra il cartellino battendo Colombi su assist perfetto di Ounas





All. Cosmi 7: affronta il Parma senza paura e rifila quattro reti ai crociati; buona prova degli attaccanti, meno dei suoi difensori