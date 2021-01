due gol subiti ma anche decisivo su altrettante occasioni.in difficoltà sin dal primo tempo. Sbaglia tempistica degli interventi, franando spesso sull'avversario.meglio nella ripresa quando trova maggiori spazi per farsi vedere in avanti.non particolarmente in forma quest'oggi, soffre spesso le cavalcate avversarie. Palloni giocati in avanti poi poco giocabili dai suoi compagni e poco precisi.un poco sulle gambe, non riesce a proporsi con continuità in fase di impostazione. Giustamente sostituito.(dal 1' s.t.entra e spezza la partita, non solo grazie al gol del 2-1 ma soprattutto per l'intensità delle sue giocate che danno una sveglia ai suoi.)non convince appieno, soprattutto nella fase di costruzione di gioco, troppo distratto e poco incisivo.(dal 1' s.t.viene cercato molto e si propone con continuità. Bene anche i suoi spunti in velocità.)tanta corsa sia in fase offensiva che difensiva.grande sacrificio nei ripiegamenti e confezione assist interessanti.sicuramente meglio nel secondo tempo, insieme a tutta la sua squadra. Cerca la giocata in verticale con maggior frequenza, offrendo spunti interessanti ai compagni.primo tempo in ombra, ma quando trova le misure in area di rigore avversaria crea non pochi problemi alla difesa gialloblù, anche sui palloni alti.poca personalità in fase offensiva. Manca sempre quel tocco che può creare pericolosità.(dal 33' s.t.non entra nel migliore dei modi. Cerca quasi sempre la giocata più difficile, sneza però eseguirla correttamente.)Crotone che nella ripresa ha un'altra faccia, complici sicuramente i cambi. Bisogna probabilmente rivedere per il futuro l'impostazione dall'inizio della rosa.