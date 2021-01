: Incolpevole sui due gol, anche se sul primo avrebbe potuto provare a fare qualcosa in più. Tiene a galla i suoi con almeno altre due parate importanti.: Della difesa del Crotone è sicuramente il migliore, chiudendo molte azioni della Fiorentina. Prova a tenere a galla i suoi.(Dal 41’s.t.: SV)Soffre la fisicità di Vlahovic, e non sempre riesce a stargli dietro. Compie due belle chiusure, sia sul serbo che su Castrovilli, che migliorano la valutazione sulla sua prestazione.: La Fiorentina dalla sua parte fa quello che vuole, è il primo che affonda degli squali. Ribery lo salta sistematicamente.: Piedi buoni per la squadra, mette palloni interessanti, creando spazi e trovando la giocata. Poco servito dai compagni, ma per questo Crotone è una risorsa.: Anche lui soffre per larghi tratti la qualità e la fisicità della mediana della Fiorentina. Prova a giostrare palloni pesanti, non riuscendo però ad imporsi mai.(Dal 32’s.t.: SV): L’unico dei calabresi che non affonda, provando a tenere vivo il centrocampo del Crotone. L’unico che riesce a contrastare le folate della mediana viola.: Prova ad aiutare i suoi in mediana, dando supporto ai compagni di reparto, ma soffre la fisicità della mediana viola. Perde la sfida fisica con Amrabat, non riuscendo mai a entrare in partita.(Dal 15’s.t.: Entra per aumentare la pressione offensiva dei suoi e cercare azioni da gol. Non ci riesce quasi mai): Uno dei pochi che prova la proiezione offensiva, prova a lanciarsi e creare spazi. Prestazione macchiata dalla goffa respinta che apre la strada al gol di Bonaventura.: Lotta contro tutto e tutti, e viene ripagata nell’unica occasione che gli capita sulla testa. Batte Dragowski molto bene di testa, sfruttando anche l’errore di Caceres.: Decisamente un giocatore di una categoria diversa rispetto ai compagni. Salta sistematicamente l’uomo, costruisce e gioca. Il più pericoloso dei suoi a mani basse, tiene tutti con il fiato sospeso uscendo zoppicando.(Dal 41’s.t.: SV)Il Crotone subisce due gol, facendo pochissimo nel primo tempo. La sua squadra però mette in campo un’idea di calcio, positiva e propositiva.