I tifosi della Curva Sud del Crotone hanno scritto una lettera aperta al ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, in merito al caso plusvalenze che riguarda il Chievo: "Da cittadini onesti, prima che tifosi, rimettiamo nel Governo le nostre ultime speranze di vivere in uno stato di diritto, in cui il rispetto delle regole rappresenti un vero e proprio baluardo della Costituzione e dell'Ordinamento giuridico. Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda bilanci che interessa il Chievo e indirettamente il Crotone, abbiamo pensato di rivolgerci a Lei, perché vigili sull'operato degli organi della giustizia sportiva. Ci auguriamo che il processo si celebri nel rispetto delle regole".