Walter Junior Messias, trequartista del Crotone, al Gozzano la scorsa stagione, è autore di un grande inizio di stagione. Queste le sue parole a Fctv: "Per me si tratta di una nuova esperienza in una categoria in cui non avevo mai giocato prima ma mi sono subito adattato bene, merito dei compagni che mi hanno integrato nel migliore dei modi e che sanno giocare a calcio quindi diventa tutto più facile. Contento per questo inizio di stagione ma bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo per crescere di gara in gara".