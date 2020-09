AncoraQuarta uscita stagionale per gli uomini di Stefano Pioli in meno di due settimane: dopo aver superato i due spareggi per l'accesso all'Europa League contro Shamrock Rovers e Bodo/Glimt e dopo aver inaugurato il campionato con i tre punti contro il Bologna, oggi i rossoneri fanno visita alpresso lo Stadio Scida, per il primo posticipo della seconda giornata di Serie A. Milan che deve fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Coronavirus, e che è in grande emergenza sia in attacco che in difesa: spazio ad Ante Rebic prima punta, con il croato che sarà squalificato nel playoff europeo di giovedì contro il Rio Ave, con il giovane 2002 Colombo pronto a subentrare. Il Diavolo cerca la seconda vittoria di fila in campionato e la 17esima partita di fila senza sconfitte: di fronte un ostico avversario, con i calabresi dell'ex Stroppa neopromossi dopo il secondo posto in Serie B l'anno scorso, ma sconfitti malamente all'esordio contro il Genoa e privi di due pezzi da novanta come Benali e Riviere.- ​Il Milan è imbattuto in quattro precedenti contro il Crotone in Serie A, grazie a tre successi e un pareggio.Il Milan è imbattuto da 13 partite di Serie A contro squadre neopromosse (8V, 5N), e ha sempre trovato il gol nelle nove più recenti - l'ultima sconfitta risale all'aprile 2018 contro il Benevento.Il Milan non perde da 13 partite di campionato (10V, 3N): è la striscia in corso più lunga nel massimo torneo; i rossoneri non infilano una serie più lunga di match senza sconfitta da aprile 2013 (14 in quel caso).Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato; i rossoneri non arrivano a tre gare consecutive senza incassare reti da marzo 2018 (quattro).Il Milan va a bersaglio da 21 gare consecutive di campionato; i rossoneri non fanno meglio dal marzo 2009 (22).Stefano Pioli ha raccolto 27 punti nelle sue prime 15 trasferte di campionato; l’unico allenatore dei rossoneri ad aver fatto meglio nelle prime 15 panchine lontano da casa nell’era dei tre punti è stato Massimiliano Allegri (31 punti).È soltanto la seconda volta, in 16 precedenti di andata, che il Milan incrocia una squadra calabrese nelle prime due partite di un campionato di Serie A, dopo la sfida proprio con il Crotone nel primo match del torneo 2017/18 (3-0 per i rossoneri).Contro nessuna squadra Luca Cigarini ha segnato più gol che contro il Milan in Serie A: due (al pari dell’Inter), con le maglie di Napoli e Atalanta. La prossima sarà inoltre la presenza numero 350 nel massimo torneo per il centrocampista del Crotone.Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemekers; Rebic.​