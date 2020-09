La prima nottata è passata, ma l'assenza dicontinua a non lasciare tranquillo il mondo. Superare anche se con fatica e sofferenza l'ostacolosenza il proprio totem è stata una boccata d'ossigeno dopo la doccia fredda, ma il tempo è tiranno e non permette a Pioli e ai rossoneri di tirare a lungo il fiato: ilè all'orizzonte, poi sarà ancora Europa League (playoff con il) e, un rush prima della sosta per le nazionali. Nonostante la speranza di Maldini ("Tra 7 giorni sarà disponibile"), non è dato sapere quanto tempo servirà per la negativizzazione dello svedese e uno scenario in cui Ibra possa tornare a disposizione solo dopo la sosta, derby con l'Inter, è da tenere in forte considerazione. "" recita un vecchio proverbio inglese, e allora Pioli spera per il meglio e di riavere il suo totem in tempi brevi ma prepara un piano qualora non dovesse accadere.- Non mancano però anche buone notizie per il tecnico,Il croato ha dato il meglio di sé sull'out di sinistra, vero, ma in carriera ha giocato spesso e volentieri al centro e potrà essere adattato da centravanti: mobile e rapido, un nove atipico per dialogare con i trequartisti e favorire i loro inserimenti.perché dovrà scontare ancora un turno di squalifica in competizioni europee. E proprio l'Europa ha offerto al Milan segnali positivi e importanti per quanto riguarda: fisico, tecnica e senso del gol, si intravedono le doti che hanno convinto i rossoneri a trattenere in rosa il classe 2002. Tra Crotone, Rio Ave e Spezia potrà ritagliarsi ancora spazio come supplente di Ibra, contando magari anche sull'aiuto di un altro giovane compagno per dividere la responsabilità. Non, che ha mostrato qualche fatica in più come punta unica (meglio nel suo ruolo naturale tra i tre alle spalle del centravanti), ma. Le sue condizioni sono ovviamente da valutare: difficilmente potrà essere a disposizione per la seconda di Serie A con il Crotone, più probabile che l'ex Lille torni arruolabile per la trasferta in Portogallo: Pioli recupererà quindi un'altra situazione adattabile, pur vedendo il 17 rossonero più adatto al lavoro in fascia la sua struttura fisica e il suo dinamismo lo rendono un potenziale candidato per le rotazioni al centro.- Tre soluzioni aspettando il ritorno di Ibrahimovic, ma i tifosi si interrogano anche sul possibile arrivo di un nuovo rinforzo dal mercato negli ultimi giorni della sessione estiva.Il tempo stringe e le risorse a disposizione non sono illimitate, nelle valutazioni compiute da Maldini e Massara è emersa, complice anche l'emergenza che il reparto sta vivendo con il lento recupero di Romagnoli e la positività al virus di Duarte., pista destinata a scaldarsi con l'uscita di Paquetà e/o Krunic. Prima difesa e centrocampo, il vice-Ibra potrebbe diventare un argomento d'attualità solo a fronte delle occasioni offerte dal mercato e non a caso non sono molti i profili sondati al momento:, vista la volontà del giocatore di lasciare ilper giocare e i fitti contatti tra la dirigenza del Milan e il suo agente(agente di Rebic, Milenkovic, Nastasic...), ma al momento non una vera e propria opportunità per i costi dell'eventuale operazione. Il supplente di Zlatan quindi per ora resta una affare interno per il Milan: tra Colombo, Leao e Rebic, Pioli studia tutte le combinazioni in attesa del suo faro offensivo.@Albri_Fede90