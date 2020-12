Crotone – Napoli, le pagelle di CM:



Crotone:



Cordaz 5: Una sola parata e ben quattro gol subito, su almeno due di questi avrebbe potuto fare di più. Non è la sua miglior giornata



Cuomo 4.5: Forse la giovane età o forse l’emozione di affrontare la squadra del suo cuore, sta di fatto che il talentuoso difensore rossoblù non è in giornata. Ha tempo per farsi perdonare.



Marrone 4.5: Da lui ci si aspetta maggiore sicurezza, diversi gli errori di valutazione e non riesce a guidare bene i compagni. Il Napoli fa quello che vuole.



Luperto 5.5: Ha voglia di mettersi in mostra con la sua squadra e per lunghi tratti della partita lo fa, crolla nel finale insieme a tutta la squadra.



Perreira 5: Quando spinge c’è Mario Rui, quando difende ha di fronte Insigne. Non una grande giornata per il giovane portoghese.



Dal 41’st Eduardo SV.



Molina 6: Tra i pochi a meritare la sufficienza, prova ad imbeccare i compagni in un paio di occasioni ma è fatica vana contro questo Napoli. Lui comunque mostra grande volontà.



Benali 5.5: Esce subito dopo il vantaggio del Napoli, un cambio tattico con Stroppa che ha preferito inserire una mezzala pure come Vulic al suo posto



Dal 35’ Vulic 6: Sfiora il gol appena entra in campo, Ospina gli nega la gioia. Per il resto discreta partita fino al 3-0 del Napoli, poi crolla insieme a tutta la squadra.



Petriccione 4.5: Ha il compito di sostituire Cigarini, nel primo tempo non dispiace poi rovina tutto con quella brutta entrata che costa a lui il rosso diretto e al Crotone un crollo netto.



Reca 6: Ha coraggio il giovane polacco e spinge spesso senza paura, riesce a contenere spesso le giocate di Lozano ed è bravo anche in fase di possesso.



Messias 5.5: qualche giocata la prova ma oggi c’è poco da fare contro questo Napoli, la sua tecnica comunque la mette sempre in mostra contro chiunque.



Simy 5: Non c’è oggi. Contro i giganti della sua stazza riesci a farsi vedere poco, Manolas e Koulibaly gli lasciano pochi spazi.



All.Stroppa 5: La squadra perde il filo quando resta in dieci, anche in quel caso lui si ostina a non cambiare strategia e continuare con una difesa a tre che prevedibilmente prende una goleada.











Napoli:



Ospina 6.5: Nel primo tempo compie un grande intervento su Vulic che evita il pareggio al Crotone, il resto ordinaria amministrazione.



Di Lorenzo 6.5: Spinge poco e si dedica alla fase difensiva con un cliente non facile come Reca; ha il merito di avviare l’azione che porta al vantaggio di Insigne



Koulibaly 6.5: Giallo in avvio che condiziona un po’ la sua gara, meno grinta del solito ma sempre puntuale negli interventi.



Dal 38’st Maksimovic SV: Entra per far evitare un possibile secondo giallo a Koulibaly



Manolas 6.5: Gara non particolarmente difficile, tiene a bada Simy in quelle poche occasioni che è chiamato in causa.



Mario Rui 6: Come Di Lorenzo si dedica più alla fase difensiva che alla spinta, è lui però a servire spesso Insigne e duettare con lo stesso fantasista nei momenti di possesso palla.



Demme 7: Tanta quantità ma anche qualità con il gol che vale lo 0-3. In mezzo al campo recupera tanti palloni e fa spesso ripartire la squadra. In generale ottima prova per il tedesco che deve le sue origini proprio alla terra crotonese.



Bakayoko 6.5: Giocatore straordinario, mancava un uomo così al Napoli di Gattuso, un centrocampista di grande spessore che non si arrende mai. Nel secondo tempo perde ingenuamente un pallone, lo recupera e fa partire l’azione del 3-0.



Dal 32’st Lobokta SV: Entra a gara già chiusa.



Lozano 7: Non si tira mai indietro e prova sempre la giocata, punta chiunque gli capiti davanti e con la qualità che ha spesso supera l’avversario con facilità. Facile il gol del 2-0.



Dal 32’st Politano 6: Ha l’occasione per il gol e la manca; si becca un giallo per un errore di valutazione dell’arbitro.



Zielinski 7: La sua giocata su Cuomo, che porta al gol di Insigne vale il prezzo del biglietto, (peccato non ci siano tifosi), è un Top Player indiscusso, tra i migliori interpreti del ruolo in Europa. Difficile contrastarlo per i calciatori del Crotone



Dal 23’st Mertens 7: Tre assist nel giro di venti minuti, due andati a segno con Demme e Petagna, l’altro mancato di poco da Politano. Straordinario.



Insigne 7.5: E’ il match winner assoluto della partita: un gol capolavoro, un assist al bacio e tanta, ma propria tanta, qualità che crea spesso superiorità. Uomo in più.



Dal 33’st Elmas SV: in campo a gara già scritta.



Petagna 6.5: Fa un grande partita di movimento, in ogni azione offensiva del Napoli lui, direttamente o indirettamente, c’è. Sfiora il gol in avvio e lo trova nel finale.



All. Gattuso 7: E’ l’anima di questa squadra, non si ferma un secondo in panchina. Chiama singolarmente ogni calciatore e lo coccola come un figlio chiedendogli sempre massimo impegno. Ha trasmesso la sua “cazzimma” a questo Napoli e gli ha aggiunto anche tanta qualità. Bravo Rino.