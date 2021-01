Augustin Rogel può arrivare in Italia. Il Crotone sta spingendo per arrivare al difensore uruguaiano ma la prima offerta al Tolosa non è stata accettata: prestito con diritto fissato a 1 milione, ma i francesi vogliono 1.2. E attenzione al Bologna che ha preso informazioni ma è vincolato alla cessione di Paz.