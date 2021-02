Adam Ounas, attaccante del Crotone, parla a Sky Sport dopo la partita persa 2-1 contro il Sassuolo: "Abbiamo iniziato bene, poi hanno fatto gol e abbiamo risposto subito. Abbiamo preso il secondo gol su rigore: peccato per il risultato, ma dobbiamo lavorare per andare avanti e per salvarci. Salvezza? Dietro la classifica è molto corta, dobbiamo prendere più punti possibili".



TREQUARTISTA IL RUOLO PREFERITO? - "Sì, l'anno scorso ho giocato così in Francia ed è la posizione che prediligo. Ma darò sempre il massimo, qualsiasi sia il ruolo che il mister sceglierà per me".



SUL SASSUOLO - "Conto aperto? Sì, è così (sorride, ndr). Hanno una buona squadra e l'hanno dimostrato stasera. Ma noi dobbiamo fare di più per fare risultato".



OBIETTIVI INDIVIDUALI - "Sono venuto qua per aiutare la squadra e dare il massimo, lo sto facendo e spero di continuare a farlo. Prossimo anno? Non lo so, adesso sono a Crotone e penso solo a questo".