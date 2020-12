Crotone – Parma 2-1



Marcatori: 24’pt Messias (C), 44’pt Messias (C), 12’st Kucka (P)



Assist: 24’pt Reca (C), 44’pt Molina (C), 12’st Brunetta (P)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo (17’st Magallan), Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato (44’st Petriccione), Vulic, Reca; Riviere (15’st Simy), Messias.



Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi (1’st Iacoponi), Osorio (38’st Valenti), Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani (31’st Hernani), Sohm (1’st Brunetta); Kucka; Inglese (16’st Cornelius), Karamoh.



Arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: Kurtic (P), Hernani (P), Kucka (P), Inglese (P); Cuomo (C), Golemic (C), Cyprien (C), Reca (C), Iacoponi (P), Luperto (C).