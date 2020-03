Questa sera, per il turno infrasettimanale della Serie BKT, si gioca la ventisettesima giornata. Alle ore 21 allo Scida i rossoblù di Giovanni Stroppa ospitano i nerazzurri di Luca D’Angelo. Fischia il Signor Prontera di Bologna, vediamo i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto.



CROTONE: 1 Cordaz, 2 Curado, 3 Cuomo, 9 Armenteros, 10 Benali, 14 Crociata, 17 Molina, 18 Barberis, 23 Mazzotta, 25 Simy, 34 Marrone. A disp.: 12 Figliuzzi (GK), 22 Festa (GK), 5 Golemic, 6 Gigliotti, 7 Mustacchio, 8 Spolli, 11 Jankovic, 13 Bellodi, 16 Gerbo, 19 Gomelt, 27 Zak, 30 Messias. All. Stroppa



PISA: 1 Gori, 4 Belli, 7 Siega, 8 Caracciolo, 10 Soddimo, 13 Meroni, 14 Marin, 19 Vido, 21 Pinato, 31 Marconi, 33 Benedetti. A disp.: 22 Perilli (GK), 25 Dekic (GK), 3 Pisano, 5 Pompetti, 9 Moscardelli, 11 Minesso, 23 Lisi, 26 Masucci, 27 Gucher, 28 Ingrosso, 30 De Vitis, 37 Perazzolo. All. D’Angelo