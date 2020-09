Reggiana al lavoro in queste ore, secondo tuttob, per riportare in emilia l’attaccante classe ’99 Augustus Kargbo di proprietà del Crotone. Il DS Doriano Tosi è uscito allo scoperto dichiarando:



“Faremo di tutto per riportarlo qui, ma senza fare il passo più lungo della gamba”.



Il giocatore, già alla Reggiana in prestito lo scorso anno, è entrato nel cuore di tutti i tifosi grazie alle 11 reti realizzate in 24 presenze, uno dei quali decisivo nel playoff di Lega Pro contro il Bari.

Il cartellino del giocatore ha una valutazione che va dai 3 e i 5 milioni, molto onerosa per i granata dunque che cercheranno di strappare un altro prestito.