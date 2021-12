Francesco Modesto, allenatore del Crotone, tornato sulla panchina dei Pitagorici dopo l’esonero di Marino, dice la sua in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese: “Bisogna ricominciare da zero, resettare tutto e ripartire con la mentalità giusta perché questa è un’annata in cui bisogna soffrire tanto per raggiungere un obiettivo che è di tutti. Conosco la squadra e quello che possono dare i giocatori, in queste partite dovremo dare l’impegno massimale e bisogna ripartire da uomini che credono in quello che si fa. Bisogna credere in quello che si fa, nell’impresa, e chi non ci crede non può stare a Crotone. Modulo? Valuteremo insieme ai giocatori eventuali cambi perché sono loro che ti danno la risposta, credo sia una squadra costruita per una difesa a tre anche se i numeri lasciano il tempo che trovano e dovremo essere elastici. - continua Modesto – Non dobbiamo portarci dietro le scorie di quanto fatto finora altrimenti non andiamo da nessuna parte. C’è voglia di riprendere da qualcosa di importante e il tempo c’è e anche se non è facile dobbiamo compiere un’impresa con voglia, determinazione e rabbia”.