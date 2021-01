: Incolpevole sui gol di Mayoral, intuisce ma il rigore di Mkhitaryan, per il resto ordinaria amministrazione, evita il K.O nel secondo tempo. Tre gol subiti sono comunque pesanti.I tre uomini offensivi della Roma lo fanno lavorare tanto e va spesso in difficoltà, non ha particolari colpe ma fa non eccelle.: Distratto sul primo gol della Roma, fallo ingenuo su Mayoral che porta al rigore realizzato da Mkhitaryan. Salva la sua prova col gol che riaccende le speranze.Si perde Mayoral nell’azione che sblocca la partita, è il più giovane del reparto e gli si può perdonare qualche sbavaturaSta attraversando un pessimo momento di forma, non riesce mai ad attaccare e sbaglia tanto in fase di appoggio: dalla sua corsia passa il primo gol giallorosso.Va subito alla conclusione appena entrato in campo, poi mette ordine in mezzo al campo. E’ chiaro che, in questo momento, il centrocampo del Crotone non può rinunciare a lui.Ultimo ad arrendersi, nel primo tempo agisce a mezz’ala e garantisce tanta quantità; nella ripresa fa l’esterno a destra e mostra nettamente più propositivo di Perreira.: Dopo il gol all’Inter sembra aver riacquisito la fiducia, non saglia quasi nulla e considerando la forza dell’avversario è un segnale incoraggiante.Tanti errori di posizionamento, mai incisivo. Tatticamente mostra tante lacune per un campionato come la Serie A: serve altro.Fa tanto movimento senza palla, consente alla sua squadra di attaccare maggiormente gli spazi.Meno incisivo del solito, si dedica più alla fase difensiva che a quella offensiva, si sente la sua mancanza quando il Crotone prova ad attaccare. Cresce nel secondo tempo, va anche al tiro, ma non basta.: Non pervenuto nel primo tempo, nella seconda parte si accende e prima mette in difficoltà Lopez con un bel colpo di testa e poi batte l’angolo che porta al gol di Golemic: Un paio di conclusioni scarne nel primo tempo, diversi i palloni persi tra cui quello che porta al raddoppio di Mayoral.Non poteva chiedere di più alla sua squadra, anzi nel secondo tempo c'è una buona reazione. Sta di fatto che bisogna cambiare mentalità, non si possono concedere così tanti spazi alle grandi squadre.: Sorpreso sul gol di Golemic avrebbe senza dubbio potuto fare di più; poco prima grande parata su Messias con volo elastico sotto l’incrocio: Ordinato, mai in affanno. Annienta Simy e anticipa sempre le giocate degli avanti pitagorici.: Come il compagno di reparto non sbaglia quasi nulla, si concede però qualche distrazione di troppo nel finale che solo per la scarsa vena realizzativa del Crotone non riapre la partita.: Non deve faticare molto contro gli attaccanti del Crotone che si mostrano poco incisivi. Lui è comunque sempre presente. Rimedia un cartellino giallo che gli costa il cambio per precauzione.: Non ha molto lavoro ma in una delle poche occasione che il Crotone ha, lui perde di vista Golemic che lo anticipa e la mette dentro.: Spinge tanto sulla sua corsia, avanti e indietro senza fermarsi mai: ha corsa e fiato. Suo l’assist che porta al calcio di rigore procurato da Mayoral.: Gioca facile e si mette in evidenza in più occasioni; sua la palla recuperata su Simy che da il via al raddoppio di Mayoral: Semplicemente straordinario, in mezzo al campo domina facile senza alcuna sbavatura. Tutte le offensive della Roma passano dai suoi piedi, tutta sua l’azione che porta al vantaggio giallorosso.Annienta Pereria nel primo tempo e costringe Stroppa al cambio; non attacca molto ma concede pochissimo agli avversari sulla sua corsia.: il più in ombra del pacchetto offensiva, tocca tanti palloni ma non riesce quasi mai ad incidere come dovrebbeSempre determinate, valore aggiunto di questa squadra e non solo per la concretezza. Oggi fa registrare un assist e un gol su calcio di rigore, ma la sua presenza si fa sempre sentire.: Gioca poco ma appena entrato ha subito l’occasione per chiudere la partita al termine di una grande azione giallorossa: Cordaz gli dice noOggi fa tutto lui, doppietta e rigore procurato. Non serve aggiungere altro.: Studia bene la partita ed è bravo ad attaccare subito gli spazi che il Crotone concende riuscendo a chiudere la gara in poco tempo.