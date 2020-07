Crotone-Salernitana 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 46' s.t. Maistro (S), 53' Messias (C)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Mustacchio (80' Mazzotta), Benali (80' Crociata), Barberis, Zanellato (67' Jankovic), Molina; Messias, Simy. All. Stroppa.



Salernitana (4-2-3-1): Micai; Cicerelli (78' Karo), Aya, Migliorini, Curcio; Di Tacchio, Akpa Akpro; Kiyine (65' Lopez W.), Maistro, Lombardi (38' Gondo); Djuric. All. Ventura.



Arbitro: Prontera di Bologna



Ammoniti: 20' Curcio (S), 56' Di Tacchio (S), 69' Aya (S), 72' Gondo (S)



Espulsi: 63' Curcio (S)