Simy, attaccante del Crotone, parla a Tuttosport della stagione dei Pitagorici, in piena corsa per la A diretta grazie anche ai gol del nigeriano: “Non pensiamo alle altre squadre ma solo a noi. Ora abbiamo in testa la prossima partita e vogliamo cercare di vincerla, i conti poi si fanno alla fine. I record al momento non mi interessano, non ci penso, sono concentrato sugli obiettivi della squadra. Voglio cercare di vincere più partite possibili per raggiungere quello che ci siamo prefissati, il resto adesso non mi interessa. A noi non è mancato niente prima, la Serie B è questa è difficile, una squadra non può pensare di avere sempre la stessa continuità e la consistenza di giocare sempre allo stesso modo. Sembra semplice il calcio che proponiamo, ma è molto dispendioso, non sempre è facile tenere i ritmi alti".