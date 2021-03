Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, parla a Sky Sport prima della gara con la Lazio: "La vittoria è sempre importante, per noi e per il momento che stiamo vivendo. Possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Affrontiamo una delle migliori squadre d'Europa, dobbiamo andare in campo cn un atteggiamento positivo. Momento migliore per affrontare i biancocelesti? No, dobbiamo augurarci di fare una buona prestazione e dobbiamo sperare in una giornata sbagliata della Lazio: non ci sono momenti giusti o sbagliati per affrontarli".