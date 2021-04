Al termine del 4-3 contro il Parma, Nwanko Simy ha parlato a Sky: "E' un momento particolare, non posso essere contento. A livello individuale sto facendo bene ma non basta: ciò che importa è la squadra, stiamo facendo fatica. Speriamo di chiudere il campionato dignitosamente: non abbiamo mai mollato, ma forse non siamo stati all'altezza di questo campionato. Futuro? Non ci penso: ho grande rispetto per questa piazza che mi ha accolto come un figlio. Ora non posso pensare ad altro".