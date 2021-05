Nwankwo Simy non si sbilancia sul futuro. L'attaccante del Crotone è intervenuto così a Sky Sport prima del match contro il Benevento: "Voci di mercato? Per me non cambia niente, sono un giocatore del Crotone, faccio sempre quello ho sempre fatto. Mi metto a disposizione, quello che succede fuori dal campo non mi interessa. Sono cose di cui si occupa il mio procuratore, io penso soltanto a giocare".