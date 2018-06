Il Crotone cerca l'allenatore per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport ribadisce che c'è Giovanni Stroppa in cima alla lista dei desideri, con l'allenatore che potrebbe decidere di lasciare il Foggia accasandosi tra le file del club calabrese. Intanto la dirigenza dei pitagorici tiene calde altre piste, come quelle che portano a Massimo Oddo e Marco Baroni.