L'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Verona: "Mi auguro e spero che la squadra non ricada in errori gratuiti, quindi dobbiamo alzare al massimo il livello dell'attenzione, per il resto ci siamo, anche se siamo venuti a mancare nei momenti salienti. Dobbiamo avere veleno in corpo, furore nel non regalare nulla. Bisogna fare assolutamente punti, fortunatamente pur avendo questo trend negativo siamo sempre nella possibilità di rientrare in corsa con una vittoria e parlare di un campionato diverso. Abbiamo fatto molto bene a Natale e abbiamo visto una classifica che si stava aprendo a cose diverse".



Sulle scelte di formazione: "Penso che possa giocare Djidji, in mezzo siamo un po' obbligati e rimane il ballottaggio tra Cuomo e Luperto sulla sinistra. In attacco, Riviere è in vantaggio su Simy, in questo momento ha una condizione migliore e l'ho fatto anche riposare mercoledì".