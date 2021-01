L'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in vista del match di domani contro la Fiorentina: "Fiorentina? E' una bella squadra per me, una delle migliori. Hanno una rosa molto competitiva, abbiamo visto diverse squadre forti in difficoltà, il calcio è anche questo. Attraversano un periodo difficile e noi dobbiamo essere bravi ad approfittarne. Saranno determinati a riscattarsi".



Sulla formazione: "Ci saranno delle novità, non ci sono né Riviere, affaticamento, che Cuomo che starà fuori per un mesetto. Cambieremo qualcosa per questo motivo. Messias giocherà avanti vista l'indisponibilità di Riviere. Marrone e Benali sono disponibili, devo vedere se farli giocare o meno titolari"