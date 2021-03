Crotone – Torino 4-2





Marcatori: 27’pt Simy (rig), 45’pt Mandragora (T), 9’st Simy, 35’st Reca, 39’st Sanabria, 49’st Ounas

Assist: 45’pt Ansaldi, 35’st Ounas, 39’st Ansaldi



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione (36’st Zanellato), Reca; Messias; Ounas, Simy (29’st Di Carmine). All. Cosmi



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda (19’st Verdi), Rincon, Mandragora, Lukic (32’st Gojak), Ansaldi; Bonazzoli, Zaza (19’st Sanabria). All. Nicola



Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Mondini e Baccini. Quarto uomo: Pezzuto. Var: Nasca. Ass. Var: Di Vuolo.



Espulso: Rincon (T), al 48’st per doppia ammonizione

Ammoniti: Petriccione (C), Cordaz (C), Rincon (T), Ounas (C)