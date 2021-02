Certo, quello contro il Milan era un vero e proprio testa-coda ma la situazione adesso è più che mai preoccupante.Tanti i fattori che hanno inciso in queste prime 21 giornate in cui i calabresi hanno raccolto solo 12 punti.Neanche il mercato ha dato una mano: "Stavamo trattando un difensore portoghese, e sarebbe stato un investimento per la società, ma purtroppo non c’è stato il tempo pertanto siamo stati costretti a rimanere così nel reparto difensivo”, queste le parole del presidente Vrenna.– Stroppa insiste sulla difesa a 3, ma nelle prossime gare potrebbero esserci sorprese a livello tattico.La sensazione è che già domenica contro il Sassuolo, Stroppa si giochi molto.- Se la difesa è la peggiore del campionato,, peggio hanno fatto solo Parma (14) e Fiorentina (21). Sono arrivati Di Carmine e Ounas che proveranno a cercare i gol salvezza e a migliorare questo dato.- Sono soltanto 2 i punti raccolti dal Crotone in trasferta (0-0 contro Torino e Udinese), peggior rendimento esterno di tutto il campionato, serve una svolta anche in questo senso ma il calendario sembra non dare una mano, nelle prossime 4 partite lontano dallo Scida gli squali affronteranno in ordine: Juventus, Atalanta, Lazio e Napoli.Il quartultimo posto del Torino è lontano solo 4 punti. Granata allenati da Davide Nicola, lo stesso allenatore riuscì a salvare i rossoblù che sembravano spacciati nella stagione 2016-17. Un'impresa che Stroppa e tutto l'ambiente vorrebbe replicare ma ora serve una svolta e serve in fretta, prima che sia troppo tardi.