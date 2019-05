Giuseppe Ursino resta al Crotone: ufficiale il rinnovo del ds fino al 2021.



Di seguito il comunicato del club calabrese:



Il Football Club Crotone è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del direttore sportivo Giuseppe Ursino per altre due stagioni, con scadenza al 30 giugno 2021.



Per lo storico diesse rossoblù, quella che sta per iniziare sarà dunque la 25ª stagione da Direttore Sportivo del Crotone: una bella e lunga storia d’amore, iniziata nella stagione 1995/1996 nel campionato Dilettanti e impreziosita da una lunga serie di successi, fino ad arrivare a centrare la storica promozione in Serie A nel 2016.



Complimenti Diesse Ursino, buon lavoro!







Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo Ursino: “Il Crotone per me è come una seconda casa. Sono felice per il rinnovo e ringrazio il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna per l’ennesimo attestato di stima nei miei confronti. Per me lavorare per il Crotone è un motivo di orgoglio”.