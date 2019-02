Il Football Club Crotone comunica che la squadra, rientrata da Brescia con volo charter, da questa sera sarà in ritiro in città per preparare nel migliore dei modi e con la massima concentrazione la prossima gara contro il Palermo, in programma martedì alle ore 21 allo Scida. Per domani è in programma un allenamento pomeridiano al centro sportivo.