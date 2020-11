Nel corso dell'intervento a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha escluso il ritorno in panchina di Davide Nicola: "È fantamercato. Noi continuiamo con Stroppa, abbiamo fiducia nel nostro allenatore. La squadra, anche se ultima in classifica, ha dimostrato di saper esprimere un buon calcio. Purtroppo il calendario non è stato felice, abbiamo già affrontato Sassuolo, Juve, Milan, Atalanta e Lazio. Ora abbiamo il Bologna e poi anche il Napoli: speriamo da dicembre, con partite alla nostra portata, di poter cominciare a fare punti: io sono fiducioso, la squadra è viva e pronta a combattere".