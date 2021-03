A dire il vero le sensazioni positive c’erano tutte già prima della partita, poi davanti allo Scida l’entusiasmo dei tifosi per caricare la squadra, cosa mai avvenuta prima d’ora e forse è stato un messaggio anche per Cosmi, a dimostrazione di aver dimenticato il passato. Per dovere di cronaca mi riferisco ai fatti raccontanti nel precedente articolo, ovvero quelli inerenti Cosmi, Deflorio, Vrenna, denunce eccetera eccetera, inutile dilungarsi troppo, credo ricordiate bene la storia.grinta, carattere e fiducia. A livello tattico è cambiato poco, un 3-5-2 iniziale proprio come Stroppa, una squadra però più ordinata e meno spregiudicata.. Mossa azzeccata, d’altronde è chiaro da tempo che Messias non può fare la mezz’ala, è un ruolo in cui non riesce a mettere le sue qualità, è un fantasista brasiliano e come tutti i suoi connazionali preferisce non avere restrizioni tattiche.. Ha raggiunto la doppia cifra in Serie A, 10 gol in una stagione, gli stessi segnati nelle prime due stagioni nella massima serie (3 alla prima e 7 alla seconda). Indubbiamente la miglior stagione della sua carriera ma Stroppa continuava a tenerlo in panchina regalandogli solo scampoli di partita., lo ha aveva già fatto al Napoli, ma con molta discontinuità, al suo secondo anno in azzurro, quest’anno sembra finalmente aver trovato l’ambiente giusto e chissà non sia l’anno giusto per la sua consacrazione.E’ questo il calcio vogliamo? Sono questi i tifosi del nostro calcio? Perché tutto questo odio? Chi siamo noi per giudicare un uomo solo dal suo colore della pelle, dalla sua nazionalità? Ci sentiamo davvero così superiori? Forse ci siamo dimenticati che siamo tutti destinati alla morte, bianco o neri il destino è uguale per tutti, siamo figli di un unico creatore e in questo triste periodo storico avremmo tutti dovuti imparare una lezione importante sull’unione e su quanto le nostre vite siano appese ad un filo.