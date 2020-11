Il suo modo di giocare è questo e ancora una volta ha mostrato la sua determinazione a volerlo portare avanti nonostante tutto, malgrado i tanti gol subiti sempre e comunque giocando un buon calcio., nessun gol subito e un punto conquistato, dobbiamo dire con merito.E’ il Torino che non sta vivendo un gran momento? Oppure la squadra sta iniziando ad entrare nel meccanismo Stroppa? Beh, ovviamente io spero sia quest’ultima ipotesi. Certamente ho visto un Crotone in grande crescita dal punto di vista tattica, forse meno vivace dal solito ma tatticamente più ordinato.Va sottolineato, comunque, cheStroppa sta dimostrando di non temere nessuno, ha affrontato a viso aperto ogni avversario, forse ha sbagliato,D’altronde su quest’ultimo ci avevo scommesso già quest’estate e sono convinto che nel giro di un paio di stagioni il Crotone farà una buona plusvalenza con il classe ’96 serbo che nell’ultimo è cresciuto tantissimo sotto la guida di Dejan Stankovic.sono ormai i titolari e stanno mostrando sempre più di meritarlo, certo la concorrenza è agguerrita, soprattuttoe il tuttocampistaattualmente positivo.Ovviamente un plauso anche al terzetto di difesa, anche se mi piacerebbe vedere all’operache reputo un ottimo centrale difensivo, chissà magari alla prossima vista l’assenza di Luperto che nel finale ha commesso un’ingenuità rimediando il secondo giallo.un punto in casa di una squadra organicamente più forte sicuramente può dare morale e Stroppa sicuramente saprà come mantenere carica la squadra. In generalecon appena due punti raccolti, il peggior attacco del campionato (pari merito con l’Udinese) e la seconda peggior difesa, dietro solo al Benevento.Tutto sommato credo che non bisogna scoraggiarsi, soprattutto in considerazione del fatto cheMilan, Juventus, Atalanta, oltre alle trasferte Cagliari, Sassuolo e, appunto, Torino. Il tempo c'è, la voglia pure.