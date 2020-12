Due risultati utili consecutivi per un totale di quattro punti raccolti in due giornate: il doppio di quanto conquistato nelle prime dieci gare del torneo. Il Crotone è rinato? No, assolutamente. Nessuna osannazione. C’è da dire, però, che la squadra ha finalmente riacceso la speranza nell’ambiente, nei tifosi. Il punto di Udine è il secondo in trasferta dopo quello di Torino, fu 0-0 anche contro i granata e dunque questa è anche la seconda gara stagionale in cui la squadra non subisce gol. E no, non è una magra consolazione per quella che ad oggi risulta essere la seconda peggior difesa del campionato con ben 25 gol subiti, con una media che va oltre i due subiti a partita.



Certo, contro l’Udinese la squadra ha sofferto tanto e nessuno chiede di ottenere punti senza soffrire, ad un certo punto della partita la squadra bianconera le ha provate tutte per vincerla ed è anche giusto così considerando che c’è differenza tecnica tra le due squadre. Beh, si. La differenza tecnica c’è quasi sempre contro il Crotone, obiettivamente la rosa è tra le meno attrezzate del campionato ma questo non significa che la squadra non abbia chance salvezza. Il calcio non è una scienza esatta e non sempre il più forte vince. Il divario tecnico, nel calcio, è colmabile con altre doti come la forza di volontà, il saper soffrire, la cattiveria e, soprattutto la forza di gruppo. In questo il Crotone non sembra essere secondo a nessuno, la squadra è unita e nonostante i risultati ha piena fiducia nella società e nell’allenatore. Questo è un già un punto da cui si possono creare basi solide.



Come detto già settimana scorsa da qui in avanti non ci sono più scuse, il Crotone ogni domenica è chiamato alla partita della vita, l’impegno deve essere massimo per raggiungere l’obiettivo sperato e conquistare un altro anno di Serie A, con la speranza che l’anno prossimo possa esserci il calore dello “Scida” a spingere la squadra partita dopo partita.