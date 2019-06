Our beautiful baby boy was born Monday 3rd June mother and baby Divock Samrat Crouch are doing well pic.twitter.com/C8yYyY9Atv — Peter Crouch (@petercrouch) 4 giugno 2019

Our boy is beautiful the name is still to be clarified unfortunately Abs not going for Divock Samrat — Peter Crouch (@petercrouch) 4 giugno 2019

Puoi togliere la maglia, ma l'amore per una squadra resta. Il discorso vale per, sempre legato al, a tal punto da ribattezzare il proprio quarto figlio come uno degli eroi che ha contribuito alla conquista della sesta Champions League contro il Tottenham: con un post su Twitter, l'attaccante ha annunciato la nascita di, autore della seconda rete al Wanda Metropolitano. Delirio su Twitter, durato pochi minuti: lo stesso