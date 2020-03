Peter Crouch e Ronaldo il Fenomeno. Una coppia improbabile dal punto di vista tecnico, due calciatori che non hanno avuto la possibilità di giocare assieme in carriera e un sogno mancato per l'ex nazionale inglese. "Dennis Bergkamp è stato un grande calciatore. Sarebbe stato incredibile giocare al suo fianco, ma la mia idea resta intoccabile. Sarebbe stato fantastico giocare con Ronaldo, l'originale", ha svelato al Daily Mail.



Eppure Crouch ha un ricordo particolare dell'ex campione dell'Inter, un ricordo che risale a una situazione extra-campo: "L’ho incontrato una volta, in realtà. Ero in vacanza a Ibiza e l’ho visto sulla spiaggia. Lui era impegnato a passare drink e bottiglie di birra. C’era anche un posacenere. Ronaldo riusciva a reggerlo in equilibrio sullo stomaco. Quando finiva il drink, la top model che era con lui gliene portava un altro. Era un’occasione troppo ghiotta. E mi sono presentato. Speravo dicesse: 'Oh, ma tu sei Crouch'. Invece credo non avesse neanche la più pallida idea di chi fossi. Dunque ho scattato la foto e sono andato via. E lui è rimasto ignaro del fatto che anche io ero un calciatore".